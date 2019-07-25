Леонард рассказал, почему перешёл в «Клипперс»

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Форвард Кавай Леонард рассказал, почему согласился продолжить карьеру в клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс».
Леонард рассказал, почему перешёл в «Клипперс»
  • Reuters

«Я был очень близок к подписанию контракта с другим клубом. Но когда «Клипперс» предоставили мне возможность играть в одной команде с Полом Джорджем, я легко согласился», — приводит слова Леонарда ESPN.

28-летний форвард, выиграв с «Торонто Рэпторс» титул чемпиона НБА и звание MVP финала, стал свободным агентом. По сообщениям СМИ, он был близок к переходу в «Лос-Анджелес Лейкерс».

Ранее сообщалось, что «Клипперс» официально представил Леонарда и Джорджа.

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