Леонард рассказал, почему перешёл в «Клипперс»
- Reuters
«Я был очень близок к подписанию контракта с другим клубом. Но когда «Клипперс» предоставили мне возможность играть в одной команде с Полом Джорджем, я легко согласился», — приводит слова Леонарда ESPN.
28-летний форвард, выиграв с «Торонто Рэпторс» титул чемпиона НБА и звание MVP финала, стал свободным агентом. По сообщениям СМИ, он был близок к переходу в «Лос-Анджелес Лейкерс».
Ранее сообщалось, что «Клипперс» официально представил Леонарда и Джорджа.