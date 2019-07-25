Ефимова высказалась о дисквалификации Кинг на ЧМ по водный видам спорта

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Российская пловчиха Юлия Ефимова прокомментировала дисквалификацию американки Лилли Кинг во время квалификационного заплыва на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу.
Ефимова высказалась о дисквалификации Кинг на ЧМ по водный видам спорта
  • Reuters

«Всегда немного неспокойно, когда видишь дисквалификацию. Держу это всегда в уме», — приводит слова Ефимовой РИА Новости.

Кинг была дисквалифицирована по итогам квалификационного заплыва на 200 м брассом за нарушение правил в первом повороте. Сборная США намерена опротестовать такое решение.

Ефимова, в свою очередь, отобралась в полуфинал, показав пятый результат.

Ранее сообщалось, что китайский пловец Сунь Ян назвал неудачником британца Скотта после награждения.

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