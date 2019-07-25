Ефимова высказалась о дисквалификации Кинг на ЧМ по водный видам спорта
- Reuters
«Всегда немного неспокойно, когда видишь дисквалификацию. Держу это всегда в уме», — приводит слова Ефимовой РИА Новости.
Кинг была дисквалифицирована по итогам квалификационного заплыва на 200 м брассом за нарушение правил в первом повороте. Сборная США намерена опротестовать такое решение.
Ефимова, в свою очередь, отобралась в полуфинал, показав пятый результат.
Ранее сообщалось, что китайский пловец Сунь Ян назвал неудачником британца Скотта после награждения.