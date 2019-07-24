Бывший судья Ходырев занял пост замначальника команды в «Спартаке»

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Бывший российский арбитр Михаил Ходырев приступил к работе в московском футбольном клубе «Спартак» в должности заместителя начальника команды.
Бывший судья Ходырев занял пост замначальника команды в «Спартаке»
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Да, действительно, со вчерашнего дня я приступил к работе. Информацию о работе в «Спартаке» подтверждаю, всё остальное — обращайтесь в пресс-службу», — цитирует Ходырева «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что уже написал заявление о том, что оставляет работу в качестве инспектора на матчах различных лиг.

Ходырев завершил карьеру судьи в 2005 году. В роли рефери он провёл около 50 матче в чемпионате России по футболу.

Ранее стало известно, когда КДК РФС рассмотрит инцидент с фанатами «Спартака».

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