Бывший судья Ходырев занял пост замначальника команды в «Спартаке»
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- РИА Новости
«Да, действительно, со вчерашнего дня я приступил к работе. Информацию о работе в «Спартаке» подтверждаю, всё остальное — обращайтесь в пресс-службу», — цитирует Ходырева «Спорт-Экспресс».
Он подчеркнул, что уже написал заявление о том, что оставляет работу в качестве инспектора на матчах различных лиг.
Ходырев завершил карьеру судьи в 2005 году. В роли рефери он провёл около 50 матче в чемпионате России по футболу.
Ранее стало известно, когда КДК РФС рассмотрит инцидент с фанатами «Спартака».