«Реал» сообщил о характере травмы Асенсио
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Как сообщает пресс-служба клуба, у 23-летнего хавбека диагностирован разрыв передней крестообразной связки и наружного мениска левого колена.
Отмечается, что в ближайшие дни он перенесёт операцию. Предварительные сроки восстановления не называются.
Асенсио получил повреждение на 64-й минуте матча Международного кубка чемпионов с лондонским «Арсеналом» и был вынужден покинуть поле на медицинском каре.
Испанец играет за «Реал» с 2015 года. В прошлом сезоне он принял участие в 44 матчах и записал в свой актив шесть голов и девять голевых передач.
Ранее сообщалось, что «Реал» по пенальти обыграл «Арсенал» в матче Международного кубка чемпионов.