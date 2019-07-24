«Реал» сообщил о характере травмы Асенсио

Мадридский футбольный клуб «Реал» опубликовал информацию о травме испанского полузащитника Марко Асенсио.

Как сообщает пресс-служба клуба, у 23-летнего хавбека диагностирован разрыв передней крестообразной связки и наружного мениска левого колена.

Отмечается, что в ближайшие дни он перенесёт операцию. Предварительные сроки восстановления не называются.

Асенсио получил повреждение на 64-й минуте матча Международного кубка чемпионов с лондонским «Арсеналом» и был вынужден покинуть поле на медицинском каре.

Испанец играет за «Реал» с 2015 года. В прошлом сезоне он принял участие в 44 матчах и записал в свой актив шесть голов и девять голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Реал» по пенальти обыграл «Арсенал» в матче Международного кубка чемпионов.