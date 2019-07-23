Хоккеист Бобровский поддержал Панарина после слов о Путине

Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал слова форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина о президенте России Владимире Путине.

«С чем-то я согласен. Я его друг, поэтому поддерживаю его. Считаю, что каждый человек имеет право высказывать своё мнение, он сказал то, что думает. Я не вижу в этом ничего плохого», — цитирует вратаря Sport24.

Он подчеркнул, что сам бы не стал так делать на месте Панарина. Тем не менее он отметил, что нападающий абсолютно искренне высказал свои мысли.

«Люди могут повернуть информацию в другое русло, но Артемий говорил искренне. Он добрый и открытый, никакой подоплёки в этом интервью не было», — сказал Бобровский.

Бобровский и Панарин до этого вместе выступали за «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее Панарин рассказал о своём отношении к Путину.