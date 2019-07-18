Панарин рассказал о своём отношении к Путину

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Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемий Панарин не считает президента страны Владимира Путина «сверхчеловеком».
Панарин рассказал о своём отношении к Путину
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«Наша ошибка, что мы относимся к президенту как к суперчеловеку. Но он такой же, как и мы. У меня к нему нет отношения, что он сверхчеловек. Мне кажется, ему психологически не так просто оценивать ситуацию, потому что существует много людей, которые подводят президента к решениям. Если тебе все будут говорить 20 лет, какой ты молодец и как правильно делаешь, ты что, думаешь, начнёшь видеть свои ошибки?» — заявил Панарин в интервью Sports.ru.

Также хоккеист считает, что наиболее талантливые люди уезжают из России, и не думает, что это плохо.

Ранее защитник «Колорадо» Задоров ответил на обвинения в американизации.

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