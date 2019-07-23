МОК лишил депутата Госдумы Таймазова золота ОИ-2012 из-за допинга

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Международный олимпийский комитет (МОК) лишил узбекского борца вольного стиля Артура Таймазова, который ныне является депутатом Госдумы России, золотой медали летней Олимпиады 2012 года в Лондоне из-за нарушения антидопинговых правил.
МОК лишил депутата Госдумы Таймазова золота ОИ-2012 из-за допинга
  • © Jin Liwang/Xinhua
  • globallookpress.com

Как сообщает официальный сайт МОК, после повторной проверки в пробе экс-спортсмена был обнаружен туринабол. До этого Таймазов был лишён победы на Играх 2008 года в Пекине также из-за использования запрещённых препаратов.

Теперь золото Олимпийских игр в Лондоне достанется грузину Давиту Модзманашвили, который изначально занял второе место. Бронзовый призёр соревнований россиянин Билял Махов теперь станет обладателем серебра.

Ранее сообщалось, что чемпионка мира по бегу на 400 м дисквалифицирована за допинг.

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