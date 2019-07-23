Гендиректор «Крыльев Советов» заявил, что клуб легко договорился с Гацканом о переходе

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Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал переход в самарский футбольный клуб полузащитника Александра Гацкана.
Гендиректор «Крыльев Советов» заявил, что клуб легко договорился с Гацканом о переходе
  • © kc-camapa.ru

«Нам очень нужен был этот футболист. Наш выбор пал на Гацкана в первую очередь из-за его громадного опыта игры в Премьер-лиге», — цитирует гендиректора Sport24.

Он отметил, что важным фактором стал боевой характер футболиста. Также Шашков ответил на вопрос, насколько быстро самарцам удалось договориться с хавбеком.

«Скажу так: всё было легко. Ни с какими проблемами мы не столкнулись», — добавил Шашков.

При этом он подчеркнул, что «Крылья» ещё не завершили свою трансферную кампанию.

Предыдущим клубом Гацкана был «Ростов», за который он играл с 2008 по 2019 год. В его активе 24 гола и 26 голевых передач в 315 матчах за клуб, с которым он завоевал Кубок России, а также стал серебряным призёром РПЛ.

Ранее ФК «Крылья Советов» объявил о переходе Гацкана.

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