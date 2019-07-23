Гаспарян и Рахимова не сумели выйти во второй круг турнира WTA в Юрмале

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Россиянки Маргарита Гаспарян и Камилла Рахимова не сумели преодолеть барьер первого круга на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) категории International в латвийской Юрмале.
Гаспарян и Рахимова не сумели выйти во второй круг турнира WTA в Юрмале
  • Reuters

Гаспарян не сумела завершить свой первый матч на турнире, в котором её соперницей была представительница Румынии Ирина Бара. 24-летняя россиянка отказалась от продолжения борьбы по ходу третьего сета при счёте 4:6, 6:4, 0:3 из-за повреждения колена.

18-летняя Рахимова в первом круге уступила латвийке Диане Марцинкевич — 4:6, 3:6.

Ранее сообщалось, что Людмила Самсонова пробилась во второй круг турнира WTA в Палермо.

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