Гаспарян и Рахимова не сумели выйти во второй круг турнира WTA в Юрмале

Россиянки Маргарита Гаспарян и Камилла Рахимова не сумели преодолеть барьер первого круга на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) категории International в латвийской Юрмале.

Гаспарян не сумела завершить свой первый матч на турнире, в котором её соперницей была представительница Румынии Ирина Бара. 24-летняя россиянка отказалась от продолжения борьбы по ходу третьего сета при счёте 4:6, 6:4, 0:3 из-за повреждения колена.

18-летняя Рахимова в первом круге уступила латвийке Диане Марцинкевич — 4:6, 3:6.

Ранее сообщалось, что Людмила Самсонова пробилась во второй круг турнира WTA в Палермо.