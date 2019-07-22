Первый номер драфта НБА-2019 отказался играть за сборную США

Короткая ссылка
Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон отказался от участия в тренировочном лагере сборной США в преддверии Кубка мира.

Как сообщает Yahoo Sports, Зайон Уильямсон отказался от участия в тренировочном лагере в Лас-Вегасе сборной США, которая будет готовиться к Кубку мира по баскетболу. Спортсмен мотивировал это решение желанием сосредоточиться на дебютном сезоне в НБА.

Кубок мира по баскетболу состоится в Китае с 31 августа по 15 сентября. Зайон Уильямсон был выбран «Нью-Орлеан Пеликанс» под первым номером драфта НБА-2019.  

Ранее Мозгов рассказал о травме Дюранта, триумфе Леонарда и дружбе с Джеймсом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить