Первый номер драфта НБА-2019 отказался играть за сборную США

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон отказался от участия в тренировочном лагере сборной США в преддверии Кубка мира.

Как сообщает Yahoo Sports, Зайон Уильямсон отказался от участия в тренировочном лагере в Лас-Вегасе сборной США, которая будет готовиться к Кубку мира по баскетболу. Спортсмен мотивировал это решение желанием сосредоточиться на дебютном сезоне в НБА.

Кубок мира по баскетболу состоится в Китае с 31 августа по 15 сентября. Зайон Уильямсон был выбран «Нью-Орлеан Пеликанс» под первым номером драфта НБА-2019.

Ранее Мозгов рассказал о травме Дюранта, триумфе Леонарда и дружбе с Джеймсом.