«Урал» объявил о трансфере футболиста «Легии» и сборной Польши Кухарчика
- © fc-ural.ru
Как сообщает пресс-служба российского клуба, игрок уже подписал контракт с «Уралом». При этом сроки соглашения не уточняются.
Кухарчик выступал за «Легию» с 2009 года. В минувшем сезоне он сыграл 28 матчей в чемпионате Польши, забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи.
В его активе девять игр и один гол за сборную Польши.
Ранее «Зенит» объявил о переходе в «Урал» футболиста Андрея Панюкова.
🇵🇱Михал Кухарчик - новичок #ФКУрал!— ФК Урал (@FCURAL) July 22, 2019
_______
Подробности: https://t.co/QgST49OClgpic.twitter.com/8MqKa5bQ8D