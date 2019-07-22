«Урал» объявил о трансфере футболиста «Легии» и сборной Польши Кухарчика

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Полузащитник сборной Польши по футболу Михал Кухарчик перешёл из «Легии» в екатеринбургский «Урал».
«Урал» объявил о трансфере футболиста «Легии» и сборной Польши Кухарчика
  • © fc-ural.ru

Как сообщает пресс-служба российского клуба, игрок уже подписал контракт с «Уралом». При этом сроки соглашения не уточняются.

Кухарчик выступал за «Легию» с 2009 года. В минувшем сезоне он сыграл 28 матчей в чемпионате Польши, забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи.

В его активе девять игр и один гол за сборную Польши.

Ранее «Зенит» объявил о переходе в «Урал» футболиста Андрея Панюкова.

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