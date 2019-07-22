На соревнованиях по мотокроссу в Обнинске погиб один из участников

Трагический инцидент произошёл в городе Обнинске Калужской области во время соревнований по мотокроссу.

Как сообщает пресс-служба администрации города, во время соревнований по мотокроссу погиб 54-летний участник. Спортсмен не справился с управлением и упал. Другие участники слишком поздно заметили аварию и несколько раз переехали пострадавшего. Врачам не удалось его спасти.

Соревнования были остановлены. СУ СКР по Калужской области начало проверку по факту трагедии.

Ранее сообщалось, что серебряный призёр ОИ-1994 хоккеист Джонсон скончался в возрасте 48 лет.