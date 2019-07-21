Сборная Израиля второй раз подряд выиграла молодёжный чемпионат Европы по баскетболу

Сборная Израиля стала победителем домашнего чемпионата Европы по баскетболу среди игроков не старше 20 лет в элитном дивизионе.

В финале турнира израильские баскетболисты обыграли команду Испании со счётом 92:84. Самым результативным игроком встречи стал 18-летний форвард Дени Авдия, собравший коллекцию из 23 очков, пяти подборов, семи результативных передач и трёх блок-шотов. Бронзовые награды молодёжного Евробаскета — 2019 завоевала сборная Германии.

Благодаря этому успеху сборная Израиля стала всего лишь второй командой в истории, которой удалось победить на молодёжном чемпионате Европы по баскетболу два раза кряду. Ранее это удавалось только сербам, выигравшим турниры 2007 и 2008 годов.

Ранее сообщалось, что молодёжная сборная России по баскетболу не сумела выйти в элитный дивизион чемпионата Европы.