Директор колонии рассказал об условиях содержания Кокорина и Мамаева

Директор колонии, в которой отбывают сроки футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, рассказал об условиях их содержания.

«Особого рациона у них не будет, будут есть то, что положено осуждённым. Если бы они сказали, что не хотят вместе, надоели друг другу в изоляторе, мы бы их, естественно, по разным отрядам, по разным местам, а так вместе, пожалуйста. Им привычнее будет входить в эту жизнь», — приводит слова директора колонии «Вести.ru».

Он отметил, что в отряде, куда определили Мамаева и Кокорина, всего 80 человек и что футболистов разместили в бараке для так называемых благонадёжных преступников.

Кокорин и Мамаев были осуждены за две потасовки в центре Москвы, произошедшие в октябре 2018 года.

Оба игрока были этапированы в одну колонию, где и будут отбывать наказание.

Ранее заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко рассказал, что футболисты отбывают срок в образцовой колонии.