«Спартак» выразил возмущение по поводу инцидента с фанатами команды

Московский футбольный клуб «Спартак» опубликовал заявление по поводу инцидента, который произошёл после гостевого матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (2:2) между фанатами красно-белых и представителями ОМОНа.

«Клуб возмущён действиями сотрудников стадиона, стюардов и представителей правоохранительных органов, повлёкшими массовое применение грубой физической силы со стороны представителей ОМОНа в отношении зачастую ни в чём не повинных граждан, среди которых были и женщины», — говорится в тексте на официальном сайте москвичей.

Клуб считает, что сотрудники служб охраны правопорядка имели все возможности найти нарушителей и задержать только их. «Спартак» подчеркнул, что осуждает действия ОМОНа.

«Клуб призывает Премьер-лигу предметно разобраться в случившемся инциденте и сделать соответствующие выводы. Мы надеемся, что впредь организаторы матчей РПЛ в Ростове-на-Дону не допустят повторения подобных печальных ситуаций», — написано в заявлении.

После матча фанатов гостей долго не выпускали из подтрибунного помещения. Впоследствии между болельщиками и ОМОНом произошла драка.

Ранее директор фан-клуба «Спартака» высказался по поводу инцидента в Ростове-на-Дону.