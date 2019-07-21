Директор фан-клуба «Спартака» высказался по поводу инцидента в Ростове-на-Дону
- РИА Новости
«Изначально выход зрителей с гостевой трибуны был проведён с нарушениями правил, порядок выхода не был объявлен, соответственно, многотысячная толпа беспрепятственно хлынула в подтрибунное помещение», — приводит слова директора Telegram-канал Suppoters News.
По его мнению, сотрудники служб охраны правопорядка могли без проблем задержать нарушителей, но вместо этого создали давку, и были перекрыты даже эвакуационные выходы для всех болельщиков. Коршунов также заявил, что фан-клуб намерен довести расследование по инциденту до конца.
«Делегату матча оперативно представлены все факты произошедшего, представлены фото- и видеодоказательства факта избиения болельщиков, всё это внесено в рапорт», — сказал Коршунов.
После матча фанатов гостей долго не выпускали из подтрибунного помещения. Впоследствии между болельщиками и ОМОНом произошла драка.
Ранее РПЛ сделала заявление по поводу инцидента с фанатами «Спартака».