Директор фан-клуба «Спартака» высказался по поводу инцидента в Ростове-на-Дону

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Директор фан-клуба московского «Спартака» Валентин Коршунов прокомментировал инцидент, который произошёл после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Спартак» (2:2) между фанатами гостей и представителями ОМОНа.
Директор фан-клуба «Спартака» высказался по поводу инцидента в Ростове-на-Дону
  • РИА Новости

«Изначально выход зрителей с гостевой трибуны был проведён с нарушениями правил, порядок выхода не был объявлен, соответственно, многотысячная толпа беспрепятственно хлынула в подтрибунное помещение», — приводит слова директора Telegram-канал Suppoters News.

По его мнению, сотрудники служб охраны правопорядка могли без проблем задержать нарушителей, но вместо этого создали давку, и были перекрыты даже эвакуационные выходы для всех болельщиков. Коршунов также заявил, что фан-клуб намерен довести расследование по инциденту до конца.

«Делегату матча оперативно представлены все факты произошедшего, представлены фото- и видеодоказательства факта избиения болельщиков, всё это внесено в рапорт», — сказал Коршунов.

После матча фанатов гостей долго не выпускали из подтрибунного помещения. Впоследствии между болельщиками и ОМОНом произошла драка.

Ранее РПЛ сделала заявление по поводу инцидента с фанатами «Спартака».

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