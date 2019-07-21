РПЛ сделала заявление по поводу инцидента с фанатами «Спартака»

Российская премьер-лига (РПЛ) сделала заявление по поводу инцидента, который произошёл после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Спартак» (2:2) между фанатами гостей и представителями ОМОН.

«В ходе матча ряд болельщиков «Спартака» неоднократно использовали пиротехнические изделия, часть которых была брошена в сторону стюардов. После матча в соответствии с «Планом обеспечения безопасности» полиция провела операцию по выявлению наиболее активных нарушителей», — говорится на официальном сайте РПЛ.

В сообщении также отмечено, что по итогам инцидента было задержано восемь человек. При этом один человек пострадал.

После матча фанатов гостей долго не выпускали из подтрибунного помещения. Впоследствии между болельщиками и ОМОН произошла драка.

Ранее Росгвардия прокомментировала инцидент с фанатами «Спартака».