РПЛ сделала заявление по поводу инцидента с фанатами «Спартака»
- РИА Новости
«В ходе матча ряд болельщиков «Спартака» неоднократно использовали пиротехнические изделия, часть которых была брошена в сторону стюардов. После матча в соответствии с «Планом обеспечения безопасности» полиция провела операцию по выявлению наиболее активных нарушителей», — говорится на официальном сайте РПЛ.
В сообщении также отмечено, что по итогам инцидента было задержано восемь человек. При этом один человек пострадал.
После матча фанатов гостей долго не выпускали из подтрибунного помещения. Впоследствии между болельщиками и ОМОН произошла драка.
Ранее Росгвардия прокомментировала инцидент с фанатами «Спартака».