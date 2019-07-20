На ЧР по пляжному регби произошла массовая драка
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В центре пляжных видов спорта «Динамо», где проходил матч чемпионата России по пляжному регби, произошла массовая драка. Стычка была спровоцирована игроком сборной Дагестана, который бросил песок в лицо сопернику из московской «Славы».
В результате драки судьи были вынуждены остановить игру при счёте 5:5. Чемпионат России по пляжному регби проходит в течение двух дней — с 20 по 21 июля.
Ранее сообщалось, в каких скандалах оказались замешаны европейские футболисты.