На ЧР по пляжному регби произошла массовая драка

Во время матча чемпионата России по пляжному регби между сборной Дагестана и московской «Славой» произошла массовая потасовка.

В центре пляжных видов спорта «Динамо», где проходил матч чемпионата России по пляжному регби, произошла массовая драка. Стычка была спровоцирована игроком сборной Дагестана, который бросил песок в лицо сопернику из московской «Славы».

В результате драки судьи были вынуждены остановить игру при счёте 5:5. Чемпионат России по пляжному регби проходит в течение двух дней — с 20 по 21 июля.

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