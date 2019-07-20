Фехтовальщица Великая не исключила, что ЧМ-2019 станет последним в её карьере

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Российская саблистка Софья Великая допустила, что чемпионат мира по фехтованию 2019 года может стать последним в её карьере.
Фехтовальщица Великая не исключила, что ЧМ-2019 станет последним в её карьере
  • © 50 Robert Hradil/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Возможно, это последний чемпионат мира в моей жизни. Неизвестно, продолжу ли я фехтовать после Олимпиады-2020. Была возможность выиграть золото. Ничего страшного, у нас впереди ещё командные соревнования. Можно стать чемпионкой, но самое главное — завоевать лицензию на Олимпийские игры», — приводит слова Великой РИА Новости.

34-летняя россиянка завоевала серебро мирового первенства 2019 года, уступив в финале украинке Ольге Харлан.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Жеребченко завоевал бронзу ЧМ по фехтованию.

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