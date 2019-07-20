Россиянки завоевали два золота на ЮЧМ по художественной гимнастике в Москве

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Сборная России одержала две победы на первом в истории чемпионате мира по художественной гимнастике среди юниоров, проходящем в Москве.
Россиянки завоевали два золота на ЮЧМ по художественной гимнастике в Москве
  • Российская гимнастка Лала Крамаренко / © Владимир Песня
  • РИА Новости

Российские гимнастки победили в командном турнире и групповом многоборье.

В индивидуальных соревнованиях выступили Лала Крамаренко, Дария Сергаева и Анастасия Симакова. В групповых — Анна Батасова, Амина Халдарова, Елизавета Котенева, Александра Семибратова, Дана Семиренко и Алиса Тищенко.

Первый в истории юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в Москве с 19 по 21 июля.

Ранее сообщалось, что Маргарита Мамун гордится, что первый в истории ЮЧМ по художественной гимнастике проходит в России.

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