Макрогузова и Холомина выиграли этап Мирового тура по пляжному волейболу в Португалии

Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина стали победительницами этапа Мирового тура по пляжному волейболу в португальском Эшпинью.

В финале российский дуэт взял верх над представительницами США Келли Клаес и Сарой Спонсил со счётом 2:0 (21:17, 21:16).

Ранее сообщалось, что Мария Бочарова и Мария Воронина победили в финале молодёжного ЧЕ по пляжному волейболу.