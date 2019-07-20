Макрогузова и Холомина выиграли этап Мирового тура по пляжному волейболу в Португалии
Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина стали победительницами этапа Мирового тура по пляжному волейболу в португальском Эшпинью.
- © BEAUTIFUL SPORTS/Nils Koepke
- globallookpress.com
В финале российский дуэт взял верх над представительницами США Келли Клаес и Сарой Спонсил со счётом 2:0 (21:17, 21:16).
Ранее сообщалось, что Мария Бочарова и Мария Воронина победили в финале молодёжного ЧЕ по пляжному волейболу.
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