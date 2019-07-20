Макрогузова и Холомина выиграли этап Мирового тура по пляжному волейболу в Португалии

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Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина стали победительницами этапа Мирового тура по пляжному волейболу в португальском Эшпинью.
Макрогузова и Холомина выиграли этап Мирового тура по пляжному волейболу в Португалии
  • © BEAUTIFUL SPORTS/Nils Koepke
  • globallookpress.com

В финале российский дуэт взял верх над представительницами США Келли Клаес и Сарой Спонсил со счётом 2:0 (21:17, 21:16).

Ранее сообщалось, что Мария Бочарова и Мария Воронина победили в финале молодёжного ЧЕ по пляжному волейболу.

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