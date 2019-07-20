«Манчестер Сити» проиграл «Вулверхэмптону» в матче PL Asia Trophy

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«Манчестер Сити» потерпел поражение от «Вулверхэмптон Уондерерз» в финальном матче товарищеского предсезонного турнира Premier League Asia Trophy.
«Манчестер Сити» проиграл «Вулверхэмптону» в матче PL Asia Trophy
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Встреча, исход которой решался в серии послематчевых пенальти, завершилась со счётом 0:0 (3:2) в пользу «волков».

В основное время встречи 11-метровый в составе «Манчестер Сити» не реализовал Рахим Стерлинг.

В серии пенальти в составе «горожан» промахи допустили Лукас Нмеча, Давид Сильва и Илкай Гюндоган. У «Вулверхэмптона» не забили Макс Килман и Конор Коди.

В матче за третье место «Ньюкасл Юнайтед» обыграл «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что МЮ обыграл «Интер» в матче Международного кубка чемпионов.

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