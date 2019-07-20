Аршавин заявил, что хочет сделать российский футбол лучше
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- РИА Новости
«Я тренирую команду U-15 в академии «Зенита», а что касается тренерской карьеры во взрослом футболе — скорее нет, чем да, у меня даже самой маломальской лицензии нет», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
Он отметил, что собирался получить тренерскую лицензию, но его планы изменились.
«Хочу пойти в УЕФА и научиться управлять футболом. Работать хочу в российском футболе. Будем стараться делать его лучше», — добавил спортсмен.
Ранее сообщалось, что Аршавин пройдёт обучение в УЕФА.