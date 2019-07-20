Аршавин не считает, что Чалов готов играть в Европе

Короткая ссылка
Бывший нападающий сборной России по футболу Андрей Аршавин высказал мнение о возможном переходе форварда московского ЦСКА Фёдора Чалова в один из европейских клубов.
Аршавин не считает, что Чалов готов играть в Европе
  • @zenit_spb
  • Twitter

«Не думаю, что он пока готов играть там. Сомневаюсь, что тот же Юрген Клопп (главный тренер английского клуба «Ливерпуль». — RT) знает Чалова. Но он сейчас один из самых перспективных российских футболистов, поэтому может потом уехать в Европу», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

21-летний Чалов является воспитанником ЦСКА, дебютировал в основной команде армейцев в 2016 году. С тех пор он принял участие в 86 матчах во всех турнирах и записал в свой актив 30 голов и 14 голевых передач.

Ранее сообщалось, что МЮ и «Ливерпуль» включились в борьбу за Чалова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить