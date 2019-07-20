Аршавин не считает, что Чалов готов играть в Европе

Бывший нападающий сборной России по футболу Андрей Аршавин высказал мнение о возможном переходе форварда московского ЦСКА Фёдора Чалова в один из европейских клубов.

«Не думаю, что он пока готов играть там. Сомневаюсь, что тот же Юрген Клопп (главный тренер английского клуба «Ливерпуль». — RT) знает Чалова. Но он сейчас один из самых перспективных российских футболистов, поэтому может потом уехать в Европу», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

21-летний Чалов является воспитанником ЦСКА, дебютировал в основной команде армейцев в 2016 году. С тех пор он принял участие в 86 матчах во всех турнирах и записал в свой актив 30 голов и 14 голевых передач.

Ранее сообщалось, что МЮ и «Ливерпуль» включились в борьбу за Чалова.