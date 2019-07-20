Алжирец Беннасер признан лучшим футболистом Кубка африканских наций

Полузащитник сборной Алжира по футболу Исмаэль Беннасер признан лучшим игроком Кубка африканских наций (КАН) 2019 года, который прошёл в Египте.

На турнире хавбек сыграл в семи матчах и сделал три результативные передачи. При этом одна из них была оформлена в финальной встрече с Сенегалом (1:0).

Ранее сборная Алжира обыграла команду Сенегала и стала победителем КАН-2019.