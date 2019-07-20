Алжирец Беннасер признан лучшим футболистом Кубка африканских наций

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Полузащитник сборной Алжира по футболу Исмаэль Беннасер признан лучшим игроком Кубка африканских наций (КАН) 2019 года, который прошёл в Египте.
Алжирец Беннасер признан лучшим футболистом Кубка африканских наций
  • globallookpress.com

На турнире хавбек сыграл в семи матчах и сделал три результативные передачи. При этом одна из них была оформлена в финальной встрече с Сенегалом (1:0).

Ранее сборная Алжира обыграла команду Сенегала и стала победителем КАН-2019.

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