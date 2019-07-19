«Матч ТВ» приветствует введение системы VAR в России

Телеканал «Матч ТВ» отреагировал на внедрение системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Матч ТВ» приветствует внедрение системы VAR и надеется на плодотворное сотрудничество со своими партнёрами. Телеканал обладает большим опытом и проверенной командой профессионалов. Ежегодно количество технологий, внедряемых каналом, растёт. В частности, «Матч ТВ» первым в России запустил производство трансляций спортивных соревнований в формате 4K, внедрил аналитическую графику на футболе и хоккее, представил виртуальную графику с камеры-паука. Мы всегда готовы принять новые вызовы и уверены, что вместе с РФС и Hawk Eye сумеем вывести российский футбол на новый уровень», — гласит заявление на сайте телеканала.

Впервые в онлайн-режиме система VAR будет применена во время матча второго тура РПЛ между «Динамо» и «Рубином». Функции видеоассистентов исполнят Василий Казарцев и Михаил Вилков.

Ранее сообщалось, что VAR будет использована в онлайн-режиме на матче «Динамо» — «Рубин».