Червиченко: не понимаю всех этих истерик вокруг позднего начала матчей РПЛ

Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко высказал мнение о ситуации с недовольством болельщиков поздним временем начала некоторых матчей чемпионата.

«Вообще не понимаю всех этих истерик вокруг позднего начала игр. Если телевидение платит, оно и определяет время. Тем более в полдевятого будет попрохладнее. И футболистам удобно, и людям после работы. Неудобно только семьям с детьми. Но ведь 21:30 — исключение из правил. А если ты любишь свою команду, то можно пережить, чтобы один раз в субботу ребёнок лёг спать не в десять, а в 12. От этого ещё никто не умирал», — приводит слова Червиченко «Советский спорт».

Вопрос времени начала матчей возник после домашней игры «Ростова» с «Оренбургом» в рамках первого тура РПЛ. Встреча началась в 21:30 мск, что вызвало недовольство болельщиков и представителей футбольной общественности.

Ранее Виктор Пышкин рассказал, когда матчи РПЛ перестанут проводить в позднее время.