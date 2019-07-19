Чесноков: в последнее время Шарапова всё время «сыпется»

Короткая ссылка
Известный тренер Андрей Чесноков высказал мнение о перспективах Марии Шараповой успешно выступить на четвёртом в сезоне турнире серии Большого шлема — US Open.
Чесноков: в последнее время Шарапова всё время «сыпется»
  • Reuters

«Как Шарапова играет, один турнир раз в четыре месяца, — это очень сложно. Сможет ли Мария преодолеть неудачную серию и побороться за главный трофей? Она участвует в US Open. Я не знаю, в каких она будет участвовать предварительных турнирах. Это очень важно», — приводит слова Чеснокова Sport24.

Он отметил, что не может однозначно сказать, стоит ли Шараповой завершить карьеру в случае неудачи.

«Я не знаю, насколько травма серьёзная. Я последнее время смотрю, она всё время сыпется. Чтобы играть на таком высоком уровне, на уровне десятки, нужно быть полностью здоровым. А у неё какие-то травмы постоянно», — добавил специалист.

US Open 2019 года пройдёт с 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке на хардовых кортах Национального теннисного центра.

Ранее Шарапова поделилась планами на ближайшее будущее.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить