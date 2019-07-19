Чесноков: в последнее время Шарапова всё время «сыпется»

Известный тренер Андрей Чесноков высказал мнение о перспективах Марии Шараповой успешно выступить на четвёртом в сезоне турнире серии Большого шлема — US Open.

«Как Шарапова играет, один турнир раз в четыре месяца, — это очень сложно. Сможет ли Мария преодолеть неудачную серию и побороться за главный трофей? Она участвует в US Open. Я не знаю, в каких она будет участвовать предварительных турнирах. Это очень важно», — приводит слова Чеснокова Sport24.

Он отметил, что не может однозначно сказать, стоит ли Шараповой завершить карьеру в случае неудачи.

«Я не знаю, насколько травма серьёзная. Я последнее время смотрю, она всё время сыпется. Чтобы играть на таком высоком уровне, на уровне десятки, нужно быть полностью здоровым. А у неё какие-то травмы постоянно», — добавил специалист.

US Open 2019 года пройдёт с 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке на хардовых кортах Национального теннисного центра.

Ранее Шарапова поделилась планами на ближайшее будущее.