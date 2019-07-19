Де Лигт взял игровой номер Карреры и Конте в «Ювентусе»

Новичок туринского футбольного клуба «Ювентус» защитник Маттейс де Лигт определился, под каким номером он будет выступать за команду.

«4-й номер всегда был для меня особенным, я носил его со времён выступления за молодёжные команды «Аякса». В «Ювентусе» у него также есть важное наследие, поэтому я надеюсь соответствовать этому номеру», — приводит слова де Лигта пресс-служба клуба.

Предыдущим обладателем 4-го номера в «Ювентусе» был уругвайский защитник Мартин Касерес. В разное время под этим номером выступали такие известные игроки, как Олаф Мельберг, Патрик Виейра, Антонио Конте, Массимо Каррера, известный в России своей работой в качестве главного тренера «Спартака», Марко Тарделли, Фабио Капелло и другие.

19-летний футболист подписал контракт с «Ювентусом» на пять лет. Сумма трансфера составила €75 млн. Де Лигт является воспитанником «Аякса» и был капитаном голландской команды. В его активе 13 голов и семь голевых передач в 117 матчах за коллектив из Амстердама.

Ранее де Лигт объяснил, почему выбрал переход в «Ювентус».