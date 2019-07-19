«Хьюстон» объявил о подписании чемпиона НБА Чендлера

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» объявил о подписании контракта с центровым Тайсоном Чендлером.

Как сообщает пресс-служба клуба из Техаса, соглашение с 36-летним форвардом рассчитано на один год. Чендлер перешёл в «Хьюстон» в качестве неограниченно свободного агента из «Лос-Анджелес Лейкерс».

Американский центровой был выбран «Лос-Анджелес Клипперс» на драфте НБА 2001 года под общим 2-м номером. В его активе выступления за такие клубы, как «Чикаго Буллз», «Нью-Орлеан Хорнетс», «Шарлотт Бобкэтс», «Нью-Йорк Никс», «Финикс Санз», а также «Даллас Маверикс», в составе которого он стал чемпионом НБА 2011 года.

Ранее сообщалось, что Рассел Уэстбрук перешёл в «Хьюстон».