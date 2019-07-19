Российские волейболистки вышли в полуфинал молодёжного ЧМ
- Российская волейболистка Есения Мишагина
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В заключительном матче второго группового этапа россиянки взяли верх над представительницами Италии со счётом 3:2 (22:25, 21:25, 25:21, 25:20, 15:11).
Такой результат позволил сборной России выйти в полуфинал соревнований. Соперник россиянок определится позднее.
Ранее сообщалось, что волейболистка Татьяна Кошелева не сыграет за сборную России в отборе на ОИ-2020.