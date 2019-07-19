Де Лигт о переходе в «Ювентус»: пришло время идти дальше

Новичок туринского «Ювентуса» защитник Маттейс де Лигт прокомментировал свой трансфер из амстердамского «Аякса».

«Я провёл 10 лет в молодёжной академии «Аякса» и три года играл за основную команду. Но теперь пришло время идти дальше. В «Аяксе» я пережил хорошие и плохие моменты, но в жизни нужно уметь прощаться с чем-то», — приводит слова де Лигта пресс-служба «Аякса».

Он также отметил, что ему нравится, как итальянские игроки играют в защите и назвал в числе своих кумиров таких итальянский защитников, как Франко Барези, Паоло Мальдини, Алессандро Неста, Фабио Каннаваро, Гаэтано Ширеа.

«Буду по всем скучать в «Аяксе», — добавил де Лигт.

19-летний футболист подписал контракт с «Ювентусом» на пять лет. Сумма трансфера составила €75 млн. Де Лигт является воспитанником «Аякса» и был капитаном голландской команды. В его активе 13 голов и семь голевых передач в 117 матчах за коллектив из Амстердама.

Ранее де Лигт объяснил, почему выбрал переход в «Ювентус».