Бельгийский клуб отстранён от участия в Лиге Европы за договорные матчи

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил бельгийский «Мехелен» от участия в Лиге Европы — 2019/20.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, в соответствии с пунктом 4.08 регламента Лиги Европы место «Мехелена» в групповом раунде займет «Стандард», который должен был стартовать с четвёртого квалификационного раунда, «Антверпен» вместо второго раунда сыграет сразу в третьем, а во втором раунде выступит «Гент».

11 октября 2018 года прокуратура Бельгии сообщила, что в результате крупнейшего расследования о договорных футбольных матчах и прочих махинациях в футболе были арестованы 22 человека. 17 июля Бельгийский арбитражный спортивный суд поддержал решение дисциплинарных органов Королевского бельгийского футбольного союза, которые среди прочего наложили на «Мехелен» дисквалификацию «на один еврокубковый сезон, если команда заслужит право на участие в одном из турниров УЕФА» из-за участия в организации договорных матчей в Бельгии. После этого решения УЕФА вновь провёл своё расследование и установил виновность бельгийского клуба, отстранив его от участия в европейских турнирах на один сезон.

Ранее определился соперник тульского «Арсенала» в квалификации Лиги Европы.