СМИ: Три клуба НХЛ интересуются Бурдасовым

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Российским нападающим Антоном Бурдасовым интересуются ряд клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
СМИ: Три клуба НХЛ интересуются Бурдасовым
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Как сообщает журналист Сэм Карчиди, на российского форварда Антона Бурдасова претендуют три клуба НХЛ. По информации источника, этими коллективами являются «Филадельфия Флайерз», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерз».

Последние два сезона Бурдасов выступал за клуб «Салават Юлаев». В прошлом сезоне КХЛ форвард отыграл 50 матчей в регулярном чемпионате, в которых отметился 31 баллом (19 + 12).

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