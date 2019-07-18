СМИ: Три клуба НХЛ интересуются Бурдасовым
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Как сообщает журналист Сэм Карчиди, на российского форварда Антона Бурдасова претендуют три клуба НХЛ. По информации источника, этими коллективами являются «Филадельфия Флайерз», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерз».
Последние два сезона Бурдасов выступал за клуб «Салават Юлаев». В прошлом сезоне КХЛ форвард отыграл 50 матчей в регулярном чемпионате, в которых отметился 31 баллом (19 + 12).
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