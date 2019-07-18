СМИ: Три клуба НХЛ интересуются Бурдасовым

Российским нападающим Антоном Бурдасовым интересуются ряд клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Как сообщает журналист Сэм Карчиди, на российского форварда Антона Бурдасова претендуют три клуба НХЛ. По информации источника, этими коллективами являются «Филадельфия Флайерз», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерз».

Последние два сезона Бурдасов выступал за клуб «Салават Юлаев». В прошлом сезоне КХЛ форвард отыграл 50 матчей в регулярном чемпионате, в которых отметился 31 баллом (19 + 12).

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