Михайлович начал курс лечения от лейкемии
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Как сообщает официальный сайт «Болоньи», главный тренер команды Синиша Михайлович начал проходить курс химиотерапии. Окончательный диагноз сербского специалиста — острый миелоидный лейкоз.
Синиша Михайлович объявил о своём заболевании пять дней назад. Несмотря на лейкемию, серб продолжает занимать пост главного тренера «Болоньи» и остаётся на связи со своим штабом.
Ранее сообщалось, что больной лейкемией Михайлович продолжит тренировать «Болонью».