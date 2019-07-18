Михайлович начал курс лечения от лейкемии

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Главный тренер итальянской «Болоньи» Синиша Михайлович начал проходить курс химиотерапии.
Михайлович начал курс лечения от лейкемии
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Как сообщает официальный сайт «Болоньи», главный тренер команды Синиша Михайлович начал проходить курс химиотерапии. Окончательный диагноз сербского специалиста — острый миелоидный лейкоз.

Синиша Михайлович объявил о своём заболевании пять дней назад. Несмотря на лейкемию, серб продолжает занимать пост главного тренера «Болоньи» и остаётся на связи со своим штабом.

Ранее сообщалось, что больной лейкемией Михайлович продолжит тренировать «Болонью».

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