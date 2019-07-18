Михайлович начал курс лечения от лейкемии

Главный тренер итальянской «Болоньи» Синиша Михайлович начал проходить курс химиотерапии.

Как сообщает официальный сайт «Болоньи», главный тренер команды Синиша Михайлович начал проходить курс химиотерапии. Окончательный диагноз сербского специалиста — острый миелоидный лейкоз.

Синиша Михайлович объявил о своём заболевании пять дней назад. Несмотря на лейкемию, серб продолжает занимать пост главного тренера «Болоньи» и остаётся на связи со своим штабом.

Ранее сообщалось, что больной лейкемией Михайлович продолжит тренировать «Болонью».