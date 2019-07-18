Источник: врачи выведут сербского баскетболиста Кузмича из искусственной комы
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Как сообщает Eurohoops, центровой «Црвены Звезды» Огнен Кузмич будет выведен из состояния искусственной комы. Однако, по информации источника, врачи пока не дают никаких прогнозов о состоянии спортсмена.
Кузмич попал в аварию в Боснии и Герцеговине, выехав на полосу встречного движения. Игрок был доставлен в больницу на вертолёте, у него были диагностированы травмы черепа и перелом челюсти.
Ранее сообщалось, что впавший в кому чемпион НБА Кузмич перенёс операцию.