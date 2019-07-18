Источник: врачи выведут сербского баскетболиста Кузмича из искусственной комы

Баскетболист сербской «Црвены Звезды» Огнен Кузмич будет выведен из состояния искусственной комы после перенесённой операции.

Как сообщает Eurohoops, центровой «Црвены Звезды» Огнен Кузмич будет выведен из состояния искусственной комы. Однако, по информации источника, врачи пока не дают никаких прогнозов о состоянии спортсмена.

Кузмич попал в аварию в Боснии и Герцеговине, выехав на полосу встречного движения. Игрок был доставлен в больницу на вертолёте, у него были диагностированы травмы черепа и перелом челюсти.

Ранее сообщалось, что впавший в кому чемпион НБА Кузмич перенёс операцию.