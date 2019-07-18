Йейтс стал победителем 12-го этапа велогонки «Тур де Франс»

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Британский велогонщик Саймон Йейтс, выступающий за команду Mitchelton-Scott, стал победителем 12-го этапа многодневки «Тур де Франс».
Йейтс стал победителем 12-го этапа велогонки «Тур де Франс»
  • ©Yorick Jansens/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Британец Йейтс преодолел 12-й этап «Тур де Франс» протяжённостью 209,5 км за 4:57:53. Отрезок был расположен между французскими городами Тулуза и Баньер-де-Бигор.

Вторым к финишу пришёл испанец Пельо Бильбао из команды Astana Pro, третьим стал велогонщик из Австрии Грегор Мюльбергер, представляющий Bora-Hansgrohe.

В общем зачёте продолжает лидировать француз Жулиан Алафилипп из Deceuninck — Quick-Step, на втором месте британец Томас Герайнт, выступающий за команду Ineos, третьим идёт колумбиец Эган Берналь, также представляющий Ineos.

Ранее сообщалось, что французский велогонщик совершил прыжок над пелотоном «Тур де Франс».

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