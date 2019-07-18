Президент России Владимир Путин поздравил команду «КамАЗ-мастер» с победой на ралли «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков.

Поздравление опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Очень важно, что и в этот раз вы подтвердили своё лидерство, проявили профессионализм и силу духа, вновь продемонстрировали надёжность отечественной техники и мастерство экипажей», — говорится в письме.

Президент также отметил, что экипажи российской команды не впервые побеждают на престижных марафонах, а также подчеркнул, что «КамАЗ-мастер» в очередной раз порадовал зрителей.

Ранее сообщалось, что российский экипаж Антона Шибалова победил на ралли «Шёлковый путь» среди грузовиков.