Путин поздравил команду «КамАЗ-мастер» с победой на ралли «Шёлковый путь»

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин поздравил команду «КамАЗ-мастер» с победой на ралли «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков.
Путин поздравил команду «КамАЗ-мастер» с победой на ралли «Шёлковый путь»
  • РИА Новости

Поздравление опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Очень важно, что и в этот раз вы подтвердили своё лидерство, проявили профессионализм и силу духа, вновь продемонстрировали надёжность отечественной техники и мастерство экипажей», — говорится в письме.

Президент также отметил, что экипажи российской команды не впервые побеждают на престижных марафонах, а также подчеркнул, что «КамАЗ-мастер» в очередной раз порадовал зрителей.

Ранее сообщалось, что российский экипаж Антона Шибалова победил на ралли «Шёлковый путь» среди грузовиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить