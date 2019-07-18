Агент Селюк назвал правильным шагом переход Каборе в «Динамо»

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Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника Шарля Каборе, положительно оценил переход своего клиента в московский клуб «Динамо».
Агент Селюк назвал правильным шагом переход Каборе в «Динамо»
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Это был очень правильный шаг. В «Динамо» он будет лидером, которого команде не хватает, так как в её составе сейчас много молодых игроков. Кроме того, полузащитник укрепит как оборону, так и начало атаки. Безусловно, для успешного выступления нужны и другие футболисты, но этот трансфер показал, что руководство хочет выстроить хороший коллектив, который будет бороться за самые высокие места», — рассказал Селюк в разговоре с RT.

Накануне ФК «Динамо» объявил о подписании контракта с экс-полузащитником «Краснодара» Каборе. Соглашение рассчитано на два года.

Ранее Мостовой раскритиковал состав «Спартака» в матче с «Сочи».

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