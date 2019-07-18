Экс-футболист «Ростова» Калачёв рассказал о ссоре с Моуринью

Бывший защитник «Ростова» Тимофей Калачёв рассказал, почему у него произошёл конфликт с с экс-наставником английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, который произошёл во время матча 1/8 Лиги Европы в 2017 году.

«Это всё эмоции. Где-то я вспылил, поддался на небольшую провокацию. После матча Моуринью извинился и поблагодарил, что не сыграю в ответной встрече», — цитирует Калачёва «Чемпионат».

По итогам того эпизода Калачёв получил жёлтую карточку, из-за которой он пропустил ответный матч. В четвертьфинал впоследствии прошёл МЮ.

Калачёв завершил карьеру по окончании минувшего сезона. Он выступал за «Ростов» с 2006 по 2007 год, а потом с 2010 по 2019 год.

Ранее тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что думал уйти на пенсию в конце прошлого сезона.