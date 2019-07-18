Тренер «Ростова» Карпин заявил, что думал уйти на пенсию в конце прошлого сезона

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, что думал об уходе на пенсию в конце минувшего сезона.

«В конце сезона у меня появлялись мысли уйти на пенсию. Честно. Уйти — так, чтобы никого не видеть, никого не слышать, чтобы были жена, дети и родители, а больше никого и близко не было», — сказал специалист в интервью на YouTube-канале COMMANDOS.

По его словам, после отдыха он снова почувствовал в себе силы для работы. При этом он подчеркнул, что как только перестанет хотеть тренировать, то и не будет этого делать.

«Очень хочется добиться поставленных целей, чтобы наши хотелки осуществились. Очень много зависит от обстановки, в которой ты работаешь. Мне нравится в Ростове как городе и «Ростове» как клубе. Нравится обстановка в команде, нравятся эти футболисты как люди», — добавил Карпин.

В минувшем сезоне «Ростов» под руководством Карпина занял девятое место.

Ранее тренер отреагировал на сравнение с наставником «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.