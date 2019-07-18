Мостовой о составе «Спартака» на матч с «Сочи»: не согласен с Кононовым

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой раскритиковал состав «Спартака» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».

«После игры с «Сочи» мне были непонятны некоторые решения Кононова. Разумеется, ему виднее, но я не был с ним согласен. Мою точку зрения подтвердил второй тайм, когда, например, был заменён Джано Ананидзе, о котором уже многие забыли. Непонятно наличие на поле одновременно и Александра Ломовицкого, и Зелимхана Бакаева. При этом у команды было полтора месяца подготовки, за это время можно было решить вопросы с составом», — заявил Мостовой в разговоре с RT.

«Спартак» победил «Сочи» в матче первого тура РПЛ со счётом 1:0.

Ранее Мостовой оценил возможный переход Мирзова в «Спартак».