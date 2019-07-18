Нигматуллин объяснил, почему Гилерме не может договориться с «Локомотивом»

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Экс-футболист сборной России Руслан Нигматуллин предположил, на что рассчитывает вратарь «Локомотива» Гилерме при подписании нового контракта.
Нигматуллин объяснил, почему Гилерме не может договориться с «Локомотивом»
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«Гилерме можно понять. Скорее всего, в его случае речь идёт о предпоследнем серьёзном контракте в карьере. И разумеется, он хочет извлечь из него максимальную выгоду, получить хорошие условия, которые бы соответствовали его способностям. Я и сам был на его месте, но совершил ошибку и ушёл из «Локомотива». Однако в случае бразильца клуб пытается идти навстречу. Проблема заключается лишь в продолжительности соглашения», — заявил Нигматуллин в интервью RT.

Контракт Гилерме с «Локомотивом» рассчитан до конца 2019 года. Руководство клуба не может достигнуть договорённости с футболистом по поводу продолжения его карьеры.

Ранее стало известно, что президент «Дженоа» Энрико Прециози прибыл в Москву для переговоров по трансферу полузащитника Фернандо.

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