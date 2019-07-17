Стал известен состав сборной России по пляжному футболу на отборочный турнир ЧМ-2019

Тренерский штаб сборной России по пляжному футболу во главе с Михаилом Лихачёвым определился с составом национальной команды на квалификационный турнир к чемпионату мира 2019 года.

Как сообщает BSRussia, в заявку на турнир, который пройдёт в Москве с 19 по 27 июля, вошли Максим Чужков, Павел Баженов, Юрий Крашенинников, Кирилл Романов, Артур Папоротный, Дмитрий Шишин, Борис Никоноров, Николай Крышанов, Виктор Крышанов, Фёдор Земсков, Алексей Макаров и Антон Шкарин.

Соперниками сборной России на групповой стадии турнира станут команды Германии, Эстонии и Венгрии.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по пляжному футболу не примет участие в квалификации к ЧМ-2019 в Москве.