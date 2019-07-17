Российская фигуристка была отчислена из ЦСКА за несоответствие

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Российская фигуристка Анастасия Губанова была отчислена из московского ЦСКА.
Российская фигуристка была отчислена из ЦСКА за несоответствие
  • РИА Новости

По словам тренера Елены Буяновой, которые передаёт РИА Новости, 17-летняя спортсменка после сбора была отчислена из клуба за несоответствие её текущей спортивной формы поставленным задачам.

Губанова вошла в резервный состав сборной России на сезон-2019/20. В минувшем сезоне она стала серебряным призёром финала Кубка России, а также заняла девятое место на чемпионате страны.

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