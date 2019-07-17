Черышев назвал лучший момент в своей карьере

Короткая ссылка
Российский полузащитник испанского футбольного клуба «Валенсия» Денис Черышев рассказал, какой момент в карьере он считает одним из самых лучших.
Черышев назвал лучший момент в своей карьере
  • © NurPhoto
  • Gettyimages.ru

«После победы в Кубке Испании был готов бежать ещё несколько метров, если бы не костыли. Этот день является для меня незабываемым и самым счастливым в моей карьере», — приводит слова Черышева пресс-служба клуба.

«Валенсия» в финале обыграла «Барселону» со счётом 2:1. Сам Черышев не смог принять участие в матче из-за травмы, но прибыл на игру на костылях, чтобы поддержать свою команду.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» подписала контракт с Черышевым с суммой отступных в €80 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить