Черышев назвал лучший момент в своей карьере

Российский полузащитник испанского футбольного клуба «Валенсия» Денис Черышев рассказал, какой момент в карьере он считает одним из самых лучших.

«После победы в Кубке Испании был готов бежать ещё несколько метров, если бы не костыли. Этот день является для меня незабываемым и самым счастливым в моей карьере», — приводит слова Черышева пресс-служба клуба.

«Валенсия» в финале обыграла «Барселону» со счётом 2:1. Сам Черышев не смог принять участие в матче из-за травмы, но прибыл на игру на костылях, чтобы поддержать свою команду.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» подписала контракт с Черышевым с суммой отступных в €80 млн.