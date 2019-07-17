Скончался бывший главный тренер сборной Бельгии по футболу

Бывший главный тренер сборной Бельгии по футболу Робер Васеж умер в возрасте 79 лет.

Об этом сообщает официальный сайт Королевской бельгийской футбольной ассоциации.

Васеж руководил сборной Бельгии с 1999 по 2002 год. За свою карьеру в качестве наставника он поработал с бельгийскими «Винтерслагом», «Стандардом», «Локереном», «Льежем», «Шарлеруа» и «Брюсселем», а также тренировал португальский «Спортинг» и сборную Алжира.

С 2007 года и до конца жизни был спортивным директором «Льежа».

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