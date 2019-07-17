УЕФА отказал в досрочном начале обучения наставника «Краснодара» на категорию Pro

Генеральный директор Академии тренерского мастерства Андрей Лексаков заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отклонил ходатайство Российского футбольного союза (РФС) о разрешении главному тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву начать обучение на получение тренерской лицензии Pro раньше 2020 года.

«Мусаев закончил обучение на лицензию A 6 июня, и по всем регламентным нормам он должен отработать год на этом уровне, чтобы потом поступить на обучение для получения лицензии Pro», — цитирует гендиректора академии ТАСС.

По его словам, Мусаев сможет приступить к обучению только в июне 2020 года, хотя РФС пытался добиться досрочного обучения.

«Комиссия УЕФА не разрешила этого, он будет учиться в соответствии с регламентными нормами организации», — добавил Лексаков.

Напомним, что УЕФА отстранил Мусаева от работы с командой в еврокубках сезона-2019/20 из-за отсутствия лицензии категории Pro. УЕФА допускает формальное руководство командой без лицензии лишь на начальном этапе. Мусаев возглавляет «Краснодар» с апреля 2018 года и лишь в мае 2019-го получил лицензию категории А. Формально главным тренером команды числился Олег Фоменко.

Ранее УЕФА оштрафовал «Краснодар» из-за Мусаева.