УЕФА оштрафовал «Краснодар» из-за Мусаева

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал российский клуб «Краснодар» за нарушение общих принципов работы главного тренера.

По словам представителя пресс-службы УЕФА, которые передаёт ТАСС, за нарушение общих принципов работы главного тренера старшим тренером команды Мурадом Мусаевым клуб был оштрафован на €50 тыс.

3 июля стало известно, что Мусаев, фактически исполняющий обязанности главного тренера, не сможет работать с командой в еврокубках сезона-2019/20 из-за отсутствия лицензии категории Pro.

Ранее сообщалось, что КДК РФС предупредил «Торпедо» из-за Игнашевича.