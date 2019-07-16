УЕФА оштрафовал «Краснодар» из-за Мусаева

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал российский клуб «Краснодар» за нарушение общих принципов работы главного тренера.
УЕФА оштрафовал «Краснодар» из-за Мусаева
  • © Franz Waelischmiller / SVEN SIMO
  • globallookpress.com

По словам представителя пресс-службы УЕФА, которые передаёт ТАСС, за нарушение общих принципов работы главного тренера старшим тренером команды Мурадом Мусаевым клуб был оштрафован на €50 тыс.

3 июля стало известно, что Мусаев, фактически исполняющий обязанности главного тренера, не сможет работать с командой в еврокубках сезона-2019/20 из-за отсутствия лицензии категории Pro.

Ранее сообщалось, что КДК РФС предупредил «Торпедо» из-за Игнашевича.

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