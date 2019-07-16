КДК РФС предупредил «Торпедо» из-за Игнашевича

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что московский клуб «Торпедо» был предупреждён о возможных санкциях в связи с демонстративным исполнением Сергеем Игнашевичем обязанностей главного тренера.

«Мы сегодня предупредили «Торпедо» и старшего тренера Игнашевича, что в случае демонстративного и фактического исполнения обязанностей главного тренера он, клуб или оба могут понести ответственность», — приводит слова Григорьянца РИА Новости.

Он отметил, что для «Торпедо», выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) санкции могут вылиться в сумму порядка 500 тыс. рублей, а сам тренер может быть оштрафован на 100 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что КДК РФС огласил штрафы «Зенита» и «Локомотива» по итогам матча за Суперкубок России.