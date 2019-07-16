КДК РФС предупредил «Торпедо» из-за Игнашевича
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- РИА Новости
«Мы сегодня предупредили «Торпедо» и старшего тренера Игнашевича, что в случае демонстративного и фактического исполнения обязанностей главного тренера он, клуб или оба могут понести ответственность», — приводит слова Григорьянца РИА Новости.
Он отметил, что для «Торпедо», выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) санкции могут вылиться в сумму порядка 500 тыс. рублей, а сам тренер может быть оштрафован на 100 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что КДК РФС огласил штрафы «Зенита» и «Локомотива» по итогам матча за Суперкубок России.